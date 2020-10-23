Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle öldü

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.
TTB'den yapılan açıklamada, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü çalışanı Yeter Yılmaz'ı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü çalışanı Yeter YILMAZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 22, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/P1kZ2r3Gex
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