Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanı Koca, Bursa Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
#Canlı: Sağlık Bakanı Koca, Bursa Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor https://t.co/OruC8VkDeC— AA Canlı (@AACanli) October 23, 2020
- Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır.
- Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır.
- Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)