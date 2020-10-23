Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" açıklamasını yaptı. Koca, "Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır" dedi.