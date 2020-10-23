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    Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm ülkede tırmanışa geçti, Bursa en kritik günlerini yaşıyor

    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Türkiye
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    Koronavirüs salgınının Türkiye genelinde yeniden tırmanışa geçtiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır" dedi. Koca, İstanbul Büyükçehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşeceğini belirtti.

    Salgınla mücadelede Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Koca, Heykel semtindeki tarihi Valilik Binası'nda Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

    Koca, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa'da bulunmasının birçok sebebi olduğunu, bunlardan en önemlisinin Kovid-19'a karşı yürüttükleri mücadeleye Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Çanakkale sakinlerinden, şimdiye kadar olduğundan daha büyük bir destek talebinde bulunmak olduğunu söyledi.

    ​Sağlık çalışanlarının hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, halkın da tedbirlere uymak için göstermesini beklediklerini belirten Koca, "Salgınla mücadelede şu an tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Biliyoruz ki böyle bir mücadele, sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz, yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz" dedi.

    'Bursa, Kovid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biri'

    Koca, çalışma toplantıları düzenledikleri her yerde salgına karşı verilen mücadelede gelinen noktayı, hastanelerin durumunu, alınacak ek tedbirleri ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini aktardı. 

    Bursa'daki çalışmalarına, Vali Canbolat ile durum değerlendirmesi yaparak başladıklarını ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa, Kovid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri önemini daha artırıyor. Burada kazanacağımız başarı, Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir. Ziyaretlerimize yoğun bir program sığdırdık. Bu açıklamanın ardından Bursa Şehir Hastanemizi ziyaret edeceğim. Daha sonra Bursa'dan başlayarak Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova İl Sağlık Müdürlerimiz, hastane başhekimlerimiz, sahada görevli koordinatörlerimizle il bazında ayrı ayrı toplantı yapacağız."

    'Salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir'

    Bakan Koca, toplantılar tamamladıktan sonra söz konusu illerin sakinlerine yönelik açıklamalarının olacağını duyurdu.

    Ülkenin bir noktasındaki riskin aslında yurdun her noktasını ilgilendirdiğini bilen ve son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar için de gerekli bilgileri paylaşacaklarını anlatan Koca, şunları söyledi:

    "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Salgın bize şunu öğretti ki virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. Sayın Vali ile görüşmemde ifade ettiğim gibi Bursa halkından salgınla mücadeleyi hayatı koruma mücadelesi olarak görmesini rica ediyorum."

    Bilim Kurulu, İstanbul'da toplanacak

    Fahrettin Koca, Bursa'dan 83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istediğini belirtti. İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştığına değinen Koca, şöyle konuştu:

    "İstanbulluları kurallara, gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bugün denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Sağlık çalışanlarımız, her gün fedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, bizler de tedbirlere uymak için gösterelim."

    Etiketler:
    Yakup Canbolat, Koronavirüs Bilim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği, Bursa Valiliği, Türkiye, Koronavirüs, Bursa, Fahrettin Koca
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