İstanbul'daki Kovid-19 toplantısına çağrılmayan İmamoğlu: Halk bunu görür, hesabını sorar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği pandemi toplantısına davet edilmemesini değerlendirdi. İmamoğlu, "Önemli verilerin paylaşıldığı bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği pandemi toplantısına çağrılmamasına ilişkin ilk kez konuştu.

T24'ün aktardığına göre "Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyükbirnezaketsizlik olarak kabul ediyorum" diyen İmamoğlu, "İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız -adı ne olursa olsun- ve bu kadar önemli bir aşamada, önemli kararların, önemli verilerin paylaşıldığı bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar" dedi.

İmamoğlu, "Dünkü tartışmaların üzerine, bu sabah, Sağlık Bakanı ve Vali’yle resmi bir görüşmeniz oldu mu? Ya da sizi aradılar mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: