Bakan Selçuk: Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tablet dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tablet dağıtıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanmaya başlanan uzaktan eğitimle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi" diyen Selçuk, şöyle devam etti: