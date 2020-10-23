Kayıt
15:01 23 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İYİ Partili Aydın'dan Çıray'a: Aytuncuğum etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun

    © AA / Mustafa Ünal Uysal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 35
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104078/75/1040787573_0:36:1201:711_1200x675_80_0_0_84531c75a33c915024b65a9d1557b0cc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010231043078660-iyi-partili-aydindan-ciraya-aytuncugum-etkisiz-elemansin-ve-yalan-konusuyorsun/

    İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, partisinin İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a yönelik olarak "Aytuncuğum sen bu kongreyi nasıl alacaktın yani? Partideki odana gelmezsin, seçildiğin günden beri İzmir’deki seçim bölgesindeki ilçelere dahi gitmedin. Adamlar feveran halinde" dedi.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti'de devam eden tartışmayı köşesine taşıdı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın konuya dair açıklamalarını okurlarına aktaran Sarıkaya, şunları kaydetti:

    "İYİ Parti’de kongre süreci sonrası Genel İdare Kurulu (GİK) listesine giremeyen milletvekillerinin hedefinde Teşkilat Başkanı Koray Aydın vardı.

    Bugüne kadar gelen eleştirilerin hiç birine yanıt vermek istemedi, Teşkilat Başkanı olarak sessizliğini korudu.

    Ümit Özdağ’ın ileri sürdüğü iddialar ve bu kapsamda yaşanan gelişmeler üzerine dün kendisini aradım ve ne düşündüğünü sordum.

    ‘Sen yılların siyaseti takip eden gazetecisin, Koray Aydın liste çıkarsa böyle bir liste mi çıkarırdı? Liste çıkarmadım…’ diye soruyla başladı.

    Devamını da aynı samimiyet içinde getirdi:

    ‘Şunu açık söylüyorum, önceki kongrede liste çıkardım, Aytun Çıray da o dönem listemdeydi. Bizim listemizde olanların hepsi kazandı. O zaman 50 kişiydi GİK, biz 10 kişi de dışarıdan gelsin istedik, bilinçli ve şuurlu bir işlem yaptık. O gün 40 kişilik listenin hepsi de seçildi. Ama bu kongrede ben liste çıkarmadım.’

    'O kadar acemi bir adam mıyım?'

    Bu aşamada listenin kimin tarafından çıkarıldığını sordum, ’İl başkanları hazırlamış, ama acemice’ dedi.

    Neden böyle düşündüğünü sorduğumda ise şu yanıtı verdi:

    ‘Çarşaf liste dediğiniz zaten böyle bir yarışın sonucudur. Şuna oy verme buna oy ver denilir ki oraya girebilsin. Bazı iller bunu yazılı yapmışlar ama acemilik yapmışlar. Zaten ben organize etsem o liste öyle olmazdı ki; çünkü Ümit Özdağ’ın, İsmail Koncuk’un aday olmadığını biliyorum. Bunları bilip niye öyle bir liste yapayım ki, o kadar acemi bir adam mıyım?’

    İYİ Parti kongre sürecinin ilk kez bu dönem mahalle delegelerinden başlayarak oluşturulduğunu belirtti.

    Bazı illerde 4-5 aday yarışırken, 50 ilde aday sayısının 2’den fazla olduğunu belitti.

    Kıl payı farkla seçim kazanan il başkanlarının olduğunu, bunlara da müdahale etmediklerini bildirdi.

    'Özdağ 'Aday olmadım' diyor, olmadın mı, olamadın mı?'

    Sonrasında gelen şu cümle ise kendisini eleştiren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a yönelikti:

    ‘Aşağıdan yukarı doğru demokratik haklar kullanarak gelen ve özgüne dayanan yapı çıktı ortaya. Seçilemeyenler il kongrelerinde kazanamayanlardır. Şimdi Ümit Özdağ ‘aday olmadım’ diyor; olmadın mı, olamadın mı? Olamadın... Çünkü İstanbul’da taraf oldun kaybettin, FETÖ’cü diye suçladın seçilen adayı. Bursa’daki adayı da yine FETÖ’cü diye suçladın o da kazandı seçimi. Yine Ankara’da, Antalya’da aday çıkardın, kaybettin; her yerde kaybettin.’

    'En güçlü olan suçlanır'

    Koray Aydın olarak liste çıkarsa, muhalif kesimden bazı isimleri de zenginlik olarak görüp kesinlikle listeye koyacağını belirtti.

    ‘Zaten birincisinde de öyle yaptım; ama bunda çıkarmadım, karışmadım, yapmadım’ dedi.

    Bu aşamada, ’Madem yapmadınız, neden suçlanıyorsunuz?’ diye sordum, ‘Kaybedenlere bir gerekçe lazım... Partide de en güçlü adam beni görüp bana saldırıyorlar’ yanıtını aldım.

    Gece gündüz partide çalıştığını, teşkilatın bütün sorunları ile ilgilendiğini de bildirdi, ’Kendimi buraya vakfetmişim. Hayatımın en zor 3 yılını yaşadım’ dedi.

    Ortaya çıkan yapının, teşkilat açısından Türkiye’nin en güçlüsü olduğunu da belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:

    ‘Bu yapıyı biz bir aileye çevirdik… Daha dün birbirine selam vermeyen insanların bugün kol kola geziyor olmasını başardık.’

    Bunu başardıkları için ’Koray Aydın çok güçlü’ dediklerine de vurgu yaptı.

    'Bu benim gücüm değil'

    ‘Bu benim gücüm değil’ deyip devamını getirdi:

    ‘Bu güç Genel Başkan adına kullanılan bir güçtür; bu kadar basit. Bu gücün sahibi partinin lideri Meral Akşener’dir. Ben onun adına burada görev yapıyorum, bana bu görevi o verdi. Ben güçlü değilim güçlü olan Meral Akşener… Teşkilatı yöneten, Genel Başkan’ın en güvendiği kişi değil midir? Başarılı görürse devam ettirir. Zor bir iş ayrıca... İdealize olmasam, bu partinin Türkiye’nin geleceği olduğunu görmesem, buna inanmasam ben bunu yapmam. Yapmadığım görev kalmadı ki, Bakanlık, TBMM Başkan Vekilliği, Grup Başkan Vekilliği yaptım; Alparslan Türkeş’in, Devlet Bahçeli’nin Genel Sekreteriydim; yapmadığım görev yok ki…’

    'Seçildiğin günden beri İzmir'deki seçim bölgesindeki ilçelere dahi gitmedin'

    Sonrasında okları kendisine medya üzerinden en fazla eleştiriyi getiren İzmir Milletvekili Aytun Çıray’a çevirip devam etti:

    Sen bunun kongresine gitmemişsin, telefonuna çıkmamışsın, ayağına gelmemişsin. Aytuncuğum sen bu kongreyi nasıl alacaktın yani? Partideki odana gelmezsin, seçildiğin günden beri İzmir’deki seçim bölgesindeki ilçelere dahi gitmedin. Adamlar feveran halinde. Kimsenin telefonuna çıkmıyorsun, medya üzerinden siyasal zemin hazırlıyorsun. Bu delege bunları biliyor, görüyor… Sonra diyor ki Koray Aydın oyun kurdu; işim yok da bir de seninle mi uğraşacağım? Seni tanıyorum zaten. Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun. ‘Millet İttifakını ben kurdum’ diyorsun. Bu ittifakı kuran Meral Akşener. Hakkaniyet denilen bir şey var…’

    Hani derler ya kavgada söylenmez…

    Ama anlıyorum ki Koray Aydın’ın da bardağına düşen son damla olmuş, bir yere kadar deyip patlama gereği duymuş…

    O da arayınca bana denk geldi…"

     

    Etiketler:
    İzmir, FETÖ, Kriz, Liste, Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ, Meral Akşener, İYİ Parti, Aytun Çıray, Koray Aydın
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Spor Tek Kare kategorisinin kazananı Türkiye'den fotoğrafçı Şebnem Coşkun'un 'Gilindire Mağarası. Tek nefeste' isimli çalışmasında dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği antrenman görüntülendi
    2020 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu
    Karikatür
    'ABD seçimlerinden önce buzdolabı büyüklüğündeki bir asteroit Dünya'ya çarpabilir'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet