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    Erdoğan, S-400'lerin test edildiğini doğruladı: Amerika'nın yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010231043078755-erdogan-sinoptaki-s400-denemelerini-dogruladi-amerikanin-yaklasimi-bizi-baglamaz/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin testlerinin yapıldığını doğrulayarak, "Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

    Cuma namazı sonrasında İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta yapılan S-400 hava savunma sistemlerinin test denemelerini doğruladı.

    Erdoğan, "S-400 testleri doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Bunu da kalkıp ABD'ye soracak değiliz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var, bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu? Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

    'Libya'da yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil'

    Libya'da tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, yapılan ateşkes anlaşmasının aslında en üst düzeyde olmayıp, daha alt düzeyde olduğunu, kalıcılığının ne kadar olacağını da zamanın göstereceğini söyledi.

    Erdoğan, 3 ay içerisinde paralı askerlerin oradan çekilmesinin ne denli doğru ve sağlıklı olup olmadığını da bilemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

    "Şu anda bizim bildiğimiz, sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. Fakat en üst düzeyde, darbeci Hafter tarafından bir temsilci burada bulunuyor. Aynı şekilde Sayın Serrac tarafından Mısrata'dan bir komutan bunun içinde bulunuyor. Dolayısıyla güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Aynen Azerbaycan-Ermenistan arasında, Emeniler şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? Oralarda da yine ateşkes adımı atıldı. Gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak dendiği halde, bunlar yapılmadı. Temenni ederim ki burada öyle olmaz ve bu ateşkes kararına uyulur."

    'İstanbul koronavirüs salgınında en önde gelen illerden'

    Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarının artışı ve özellikle vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olması üzerine bu konuda yeni tedbirler, kısıtlamalar olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu an itibarıyla gerçekten İstanbul'un koronavirüs salgınında en önde gelen illerden olduğunu söyledi.

    Erdoğan, bu konuda mücadelenin, başta yazılı ve görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sürekli maske, mesafe ve hijyen dediklerini, bunlara hassasiyetle sarılınması ve dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

    'Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil'

    Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden korunmamız vesaire, bunlara da dikkat edeceğiz. Kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Sonra o civarda, o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an itibarıyla Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Kararlıyız, Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil." 

    Etiketler:
    Halife Hafter, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı, Fayiz es Serrac, Sinop, Ateşkes, Hijyen, Sosyal mesafe, Maske, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs, Azerbaycan, BM, Libya, Ermenistan, Yunanistan, ABD, Rusya, S-400, Recep Tayyip Erdoğan
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