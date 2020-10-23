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    İstanbul Eczacı Odası: Risk grubundaki 10 hastadan 9’u grip aşısına ulaşamayacak

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    Türkiye
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    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talep artışı yaşanan grip aşısıyla ilgili olarak "Risk grubundaki 10 hastadan 9'u grip aşısına ulaşamayacak" dedi.

    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak Sözcü'den Batuhan Serim'e konuştu.

    Salgın nedeniyle talep artışı yaşanan grip aşılarının Türkiye'ye sınırlı sayıda geldiğini hatırlatan Sarıalioğlu, bugüne kadar ‘risk grubu' diye tanımlanan; 65 yaş üstü olanların, herhangi bir kronik rahatsızlığı olan çocuklar ve gebelerin grip aşısı olması önerilen kişiler olduğunu belirtti.

    Sarıalioğlu,  “Bu vatandaşlarımıza baktığımızda yaklaşık 20-25 milyon kişi aşı olması gereken, bilim insanlarının önerdiği. Fakat gelen aşı çok çok az. Bu talebi, ihtiyacı karşılamayacak. Onun üzerine Bakanlık, ‘risk gurubu' diye tanımlanan bu 20-25 milyon kişilik grubun içinden öncelikli risk gruplarını seçti. Yani daha acil olanları seçti” diye konuştu.

    'Aşı olmadıkları takdirde gribe yakalanma ihtimalleri artacak'

    Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yeni kriterlerle birlikte yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin grip aşısı olacağını ifade eden Sarıalioğlu, “Dolayısıyla geri kalan ‘risk grubu' içindeki kişiler aşı olamayacak. Aşı olamadıkları takdirde gribe yakalanma ihtimalleri, aşı olmaları durumuna göre daha yüksek ihtimal olacak. Ve griple birlikte, gribe yakalandığı durumda da olası bir Kovid'e yakalanma durumunda bu hastalığı çok daha ağır geçirecekler” açıklamasında bulundu.

    Risk grubundaki 10 hastadan 9'u grip aşısına ulaşamayacak” diyen Sarıalioğlu, bunun sebebinin aşı yetersizliği ve ona bağlı olarak Bakanlığın belirlediği kriterler olduğunu söyledi. Sarıalioğlu, aşının talebi karşılamadığını, talebin çok çok altında olduğunu vurguladı.

    Grip aşısı getirtilmesi için firmayla sürekli görüşme halinde olduklarını ifade eden Sarıalioğlu, 1 milyon 300 bin toplam Türkiye'ye gelecek olan aşı miktarı. Ve ilk partide 400-450 bin aralığında aşı geldi. Şu anda depolarda olan aşılar bunlar. Geri kalanı, 900 bin daha gelecek yaklaşık, o da 3 parti halinde Türkiye'ye gelecek. Aralık ayı başına kadar tamamı gelmiş olacak. Planlama bu şekilde” bilgisini verdi.

    'Üstünde çalışmalar olduğunu biliyoruz'

    Aşılara yenisinin ekleneceğine dair Bakanlığın çalışma yaptığını belirten Sarıalioğlu, “Ama bir sonuca vardılar mı, yeni aşı sözleşmesi yapabildiler mi, getirtebilecekler mi o konuda bize bir bilgi verilmedi. Bilmiyoruz. Şu anda net bilgi olarak 1 milyon 300 bin aşı var. Onun üstünde çalışmalar olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

    'Kovid-19'a karşı aldığımız tedbirler gribe karşı da etkili olur'

    Sarıalioğlu, “Grip aşısı olamayan vatandaşların ne gibi önlemler alması gerekiyor?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    'Hiç grip aşısı olmayı düşünmeyenler bile aşı olmak için bir çaba içindeler'

    Grip aşısının koruyuculuk anlamında çok önemli olduğunu ama Kovid-19'a karşı bir tedbir olmadığına değinen Sarıalioğlu, “Bunu da vatandaşlarımız yanlış değerlendiriyorlar. Bugüne kadar hiç grip aşısı olmayı düşünmeyen insanlar bile grip aşısı olmak için bir çaba içindeler. Bunun çok da doğru olmadığını düşünüyoruz biz. Önemli olan Kovid'e karşı alınan önlemleri sıkı sıkıya uygulamak. Zaten bizi gripten de koruyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

    'Aile hekimlerine ve eczacılara baskı yapmamalarını rica ediyoruz'

    “Grip aşısı '10 hastadan 9'u ulaşamayacak' diyoruz ya, burada vatandaşlardan da bir talebimiz var aslında” diyen Sarıalioğlu, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

    Etiketler:
    risk, Hasta, Grip aşısı, Grip salgını, Grip, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, İstanbul Eczacı Odası, Zafer Cenap Sarıalioğlu
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