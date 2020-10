CHP'li kadın milletvekilleri soru önergesi verdi: '370 TL nafaka mı mağduriyet yaratıyor?'

CHP'nin kadın milletvekilleri, Adalet Bakanlığı’nın nafaka hakkının sınırlandırılmasına yönelik çalışma yürüttüğü iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Kadınların uğradığı ekonomik şiddet ve yoksunluğa dikkat çeken kadın milletvekilleri, Adalet Bakanı’na verdikleri soru önergesi ile nafaka konusundaki gerçeklerin açıklanmasını, talep ettiler.

CHP’nin 17 kadın Milletvekili nafaka konusunda aynı soru önergesini ayrı ayrı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sundu.

Kadınların sahip olduğu yasal hak kazanımlarından geri adım atılmasının, mümkün olamayacağını belirten CHP’li kadın milletvekilleri, nafaka konusunda kadınların aleyhine olacak bir düzenlemenin yasalaştırılmasını asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdiler.

Algı yönetimiyle kadın kazanımlarının tek tek gasp edilmek istendiğini dile getiren vekiller, “Toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında 150 ülke arasında 130’uncu sırada olan, her 10 kadından sadece 3’ünün istihdama katıldığı, toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle ev işleri, çocuk ve yaşlıların bakımının tamamen kadının görevi olarak görüldüğü; kayıt dışı sosyal güvenceden yoksun çalışmanın yüksek olduğu, kadın yoksulluğunun her geçen gün arttığı ülkemizde, kadının yaşadığı her tür şiddete ekonomik şiddet de eklenerek bu vahim tablo, Bakanlık eliyle yasal mevzuata kavuşturulmaya mı çalışılıyor” dedi.

CHP’li kadın vekiller, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e; şu soruları yöneltti:

1- Söz konusu iddialar doğru mudur?

2- Bakanlığınız döneminde açılan “nafakanın kaldırılması” dava dosyası sayısı nedir?

3- Bakanlığınız döneminde açılan boşanma dava dosyalarının yüzde kaçında kadına yönelik şiddet iddiası mevcuttur?

4- Bakanlığınız döneminde boşanma davalarının kaçında kadınlar maddi imkansızlıklar nedeniyle adli yardımdan faydalanmıştır?

5- Bakanlığınız döneminde yoksulluk nafakası kararı alınan dosyaların, açılan davalara oranı nedir?

6- Bakanlığınız döneminde ödenmeyen nafaka alacaklarından dolayı doğan haklara yönelik açılan icra ve ceza davası sayısı nedir? Nafaka ödemediği için kaç kişi hapse girmiştir?

7- Kamuoyu araştırmaları “Boşandıktan sonra çocuk yetişkin olana kadar babanın nafaka ödemesi yasalarla güvence altına alınmalıdır” ifadesine toplumun yüzde 82’si katılarak iştirak nafakasını desteklediğini, “Boşanmada maddi imkanı olmayan kadına, ihtiyaç duyduğu sürece boşandığı kocası nafaka ödemelidir” ifadesine katılarak toplumun yüzde 76’sının yoksulluk nafakasını desteklediğini ortaya koymaktadır. Bu veriler karşısında “nafaka mağdurları” olarak lanse edilenlerin sayısı ve oranı nedir?

8- Yapılan araştırmalar, hükmedilen nafakanın yüzde 66,4’ünün 0-500 TL arasında olup ortalamasının 262 TL olduğunu, tüm aralıklar için ise Mahkemelerce verilen nafaka miktarlarının ortalamasının ise sadece 370 TL olduğunu göstermektedir. Söz konusu rakamları açlık ve yoksulluk sınırı verileriyle karşılaştırdığınızda Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

9- Bakanlığınız döneminde gündemden düşürülmeyen nafaka konusunun neticelerinden birinin de nafaka yükümlülerinin yoksulluk nafakası konusunda yeni düzenleme beklentisi ile nafaka ödemelerini yapmaktan imtina ettikleri, yeni nafaka düzenlemesini bir nevi nafaka borcu affı olarak algıladıkları tespitidir. Bu konuda Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

10- Medeni Kanun’un 175. maddesi, 'Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceği'ni öngörmektedir. 175. maddede görüldüğü üzere cinsiyet belirtilmemesine rağmen, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı boşanmanın ardından yoksulluğa düşecek tarafın kadın olması gerçeği nedeniyle uygulamada daha çok kadınlara bağlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan kadının evlilik içindeki mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin de Bakanlığınızın bir önerisi var mıdır?”