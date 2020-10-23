Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Moskova'da mevkidaşı Verşinin'le görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, beraberindeki heyetle yaptığı Moskova ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Verşinin ve Önal, krizlerin devam ettiği Suriye ve Libya'daki son durumu istişare etti.

Libya ve Suriye krizleri, Basra Körfezi'nde güvenliği sağlama görevleri de dahil BM Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki güncel konuları etraflıca ele alan bakan yardımcıları, mevcut çatışmalara genel kabul görmüş uluslararası hukuk temelinde ve bölgenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek siyasi çözüm bulmanın alternatifi olmadığını vurguladı.

Önal, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'la da görüşmüştü.