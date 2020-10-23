Şentop'tan 'Enis Berberoğlu' kararı hakkında açıklama: İhlal kararı verildi, AYM'nin kararı bağlayıcıdır

TBMM Başkanı Şentop, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına yönelik, ''İhlal kararı verdi. AYM'nin kararları bağlayıcıdır. Kesin hükmü kaldırmaz. Karara muhatapları ve ilgili mahkemenin uyması gerekir'' dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop NTV'de Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

AYM'nin Enis Berberoğlu kararına yönelik açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, ''paylaşmasam da Yargıtay'ın dokunulmazlık kararı bağlayıcı'' ifadelerini kullandı.

Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. AYM'nin kararları bağlayıcıdır. Kesin hükmü kaldırmaz. Karara muhatapları ve ilgili mahkemenin uyması gerekir.

Azerbaycan-Ermenistan çatışması

Ermenistan bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür.''