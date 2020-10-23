Bakan Koca: Salgın Anadolu’da ikinci zirve döneminde, riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekir. Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz" dedi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

- Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz.

- Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekir.

- Bursa'da 1 ay öncesine göre vaka sayısı 3 kat arttı.

- Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım. Dışarıya çıkmışsak kalabalıktan uzak durmalıyız. Evimiz dışında başkalarıyla paylaştığımız her yerde maske takalım. Yeni vakaların önünü kesecek asıl güç bu tedbirlerdir.

- Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı.

- Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor.

- Salgınla mücadelede halen tedbirlerden daha güçlü silahımız yok.

- Tedbiri boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur.

- Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz. Beklenti karşılanırsa muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz.

- Okullarla ilgili ciddi bir durum yok. Belirgin artış görmezsek diğer sınıflar da açılabilir.

- Sokağa çıkma yasağı düşünmüyoruz. Esnek mesai sistemini kamuyla birlikte özel sektör de uygulamalı.

- Önümüzdeki 4-5 ay çok önemli. Sadece koronavirüs değil, diğer enfeksiyonlara karşı da maske etkili.

- Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda bu giderek daha da artmış olacak.

Ayrıntılar geliyor...

#Canlı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi’nde açıklamalarda bulunuyor https://t.co/oAPH6BetFc — AA Canlı (@AACanli) October 23, 2020

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