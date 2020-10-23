Erdoğan: Berlin’de inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum

Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür.



Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz.