Kütahya’da sahte içki operasyonu: Çay termosuyla sahte alkol satıyormuş

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 32 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çay termosuyla sahte alkol sattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ürettiği sahte içkileri sattığı tespit edilen şahıs, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Tavşanlı Merkez Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda 11 litre sahte rakı, 6 litre sahte votka, 15 litre etil alkol olmak üzere toplam 32 litre sahte alkol, 2 litre anason aroması, alkol yapımında kullanılan 2 adet huni, alkol satışında kullanılan 1 adet termos, 31 adet 1 litrelik boş etil alkol şişesi, bir adet 7.65.mm çapında tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 27 adet 7.65 mm. tabanca fişeği, bir adet pompalı av tüfeği, bir adet tek kırma av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.