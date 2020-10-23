"Kavuncu KATİAD Başkan Yardımcılığı yaptığı için FETÖ'cü ilan edilirken, Tamince'nin Başkanlığı hiç gündeme getirilmedi"

Saygı Öztürk, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Kazakistan-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkan Yardımcılığı yaptığı için aynı partiden milletvekili olan Ümit Özdağ tarafından FETÖ'cülükle suçlanmasına rağmen hakkında bugüne kadar 4 soruşturma geçiren Fettah Tamince'nin KATİAD Başkanlığı hiç gündeme getirilmediğinin altını çizdi.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Kazakistan-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkan Yardımcılığı yaptığı için FETÖ'cü ilan edilirken, Rixos otellerinin sahibi olan ve 'FETÖ üyeliği'nden hakkında bugüne kadar 4 soruşturma yürütülen iş insanı Fettah Tamince'nin KATİAD Başkanlığı hiç gündeme getirilmediğinin altını çizdi.

Öztürk, "İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, aynı partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Kazakistan-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu, bu derneğin de FETÖ'cü olduğunu öne sürdü. Özdağ, bu açıklamaları yaparken, KATİAD'la ilgili kesinleşmiş yargı kararından, bu derneğin önceki dönem yöneticilerinden, hangi ünlü şirketlerin sahiplerinin de dernek üyesi olduğunu ortaya koyması yerinde olurdu." görüşünü savundu.

Öztürk, "KATİAD üyesi şirketlerin noter onaylı listesini incelediğimde aralarında Coca Cola, Efes, Migros, Türk Hava Yolları, Ülker gibi nice tanınmış firmanın bu derneğin üyesi olduğu anlaşılıyor. KATİAD üyesi bir çok şirket, aynı zamanda TÜSİAD'ın da üyesi." bilgisini paylaştı.

Öztürk, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, KATİAD Başkan Yardımcılığı yaptığı için FETÖ'cü ilan edilirken, Fettah Tamince'nin KATİAD Başkanlığı hiç gündeme getirilmedi. Derneğin yönetim kurulu üyesine FETÖ suçlaması yapılıyor, ama derneğin başkanı Fettah Tamince yok sayılıyor. Söz konusu derneğin içerisinde FETÖ ile bağlantılı isimler olabilir. Ancak bir kişi yalnızca KATİAD'a üye olduğu için FETÖ üyesi olarak değerlendirilemeyeceği kesinleşmiş yargı kararları ile sabittir. Aksi düşünce herhangi bir kurumda FETÖ üyesi çıkması halinde, diğer tüm kurum üyelerinin peşinen FETÖ üyesi ilan edilmesi sonucunu doğurur. Oysa hukukumuzda 'Masumiyet karinesi' vardır. Suçluluğu sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu ile ilgili elinde somut kanıtlar olmadan onu FETÖ'cü diye ilan etmesi, FETÖ'ye ve İyi Parti'yi dağıtmak isteyenlere yarar sağlar. Bu mücadelenin kişisel veya siyasi çıkarlara feda edilmesi durumunda en büyük zarar da ülkemize verilmiş olur." ifadesini kullandı.