Kayıt
01:44 24 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Erbaş: Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din istismarı ile mücadele başlattık ve birkaç yıldır devam ediyoruz

    © AA / Abdullah Söylemez
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 517
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1043079179_0:3:1200:678_1200x675_80_0_0_d39c724c6472742c982e68ab4d63af99.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010241043082086-erbas-diyanet-isleri-baskanligi-olarak-din-istismari-ile-mucadele-baslattik-ve-birkac-yildir-devam/

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık olarak din istismarına yönelik mücadele başlattıklarını ve bunu birkaç yıldır sürdürdüklerini söyleyerek, "Vazifemizi yeterince yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz vazifemizi yapmazsak birtakım Kur'an'dan ve sünnetten sapmış insanların o boşlukları doldurduğuna şahit oluyoruz" dedi. 

    Erbaş, akademisyenler ve din görevlilerine yönelik, "Bilgi ve Hikmet Işığında İyi İnsan Yetiştirme İdealimiz" konulu konferans verdi. İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

    Konferansta bir konuşma yapan Erbaş, İslam'ın toplumsal bir din olduğunu belirterek, çocuklar ve gençlerin yetiştirilirken güzel ahlaklı olmalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

    Ahlakın önemine değinen Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

    "Eğer ahlak yoksa bilgisi ne kadar çok olursa olsun o bilgisinden ne kendisine ne de topluma fayda gelir. Bilgisi de olsun ahlakı da olsun. Bizim inancımız ve medeniyetimiz ahlak medeniyetidir. Ahlaklı insan iyi insan olma projesine katkı sağlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, ilahiyat fakülteleri olarak, tüm üniversiteler ve eğitim kurumları olarak ahlaklı insan yetiştirme noktasındaki çabalarımızı artırmalıyız."

    Erbaş, çocuklara rol model olunması ve ahlak ilkelerinin öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak, 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an kursları projesi başlattıklarını aktardı.

    Kur'an kurslarında geçen yıldan bu yana 180 bin çocuğa ahlak ve değerler eğitimi vererek Allah'ı, Hazreti Muhammed'i ve Kur'an-ı Kerim'i tanıttıklarını ifade eden Erbaş, "Çocuklarımıza inancımız doğrultusunda eğitimler vermek zorundayız. Yalan nedir, yalanın kötülüğünü ve dürüstlüğün güzelliğini onlara anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

    İslami ilimlerin doğduğu ve beslendiği iki ana kaynağın her zaman Kur'an ve sünnet olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle dedi:

    "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din istismarı ile mücadele başlattık ve birkaç yıldır devam ediyoruz. Ülkemizin 81 ilini bu şekilde ziyaret ediyoruz. konferanslar, seminerler ve yüzbinlerce kitap basıp ücretsiz dağıtarak milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Vazifemizi yeterince yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz vazifemizi yapmazsak birtakım Kur'an'dan ve sünnetten sapmış insanların o boşlukları doldurduğuna şahit oluyoruz. Din istismarcılarına şahit oluyoruz. Hurafeler üreterek insanları adeta istismar edip kendi menfaatleri doğrultusunda onlardan faydalanan kişileri ve grupların ortaya çıktığını görüyoruz. Hep birlikte bununla mücadele etmek zorundayız. Bizim dayanağımız Kur'an ve sünnettir."

    Erbaş, din istismarının çağın en önemli sorunlarından olduğunu, her dinin içerisinde bunun böyle yer aldığını ve bunlara karşı iyi insanların mücadele etmesi gerektiğini  sözlerine ekledi.

    Program, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un Erbaş'a Türk bayraklı tablo hediye etmesiyle sona erdi.

     Konferansa Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, akademisyenler ve din görevlileri katıldı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oyuncu Yana Koşkina
    MAXIM dergisine göre Rusya'nın en seksi kadınları
    Karikatür
    'ABD seçimlerinden önce buzdolabı büyüklüğündeki bir asteroit Dünya'ya çarpabilir'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet