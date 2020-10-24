Kastamonu'daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan IŞİD şüphelisi C.H, S.Y. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın IŞİD'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlenmiş, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bu arada, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü operasyon görüntülerini basınla paylaştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)