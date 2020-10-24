İstanbul Valiliği kaynaklarından İmamoğlu açıklaması: Bu toplantı ani gelişti

İstanbul Valiliği kaynakları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği pandemi toplantısıyla ilgili olarak "mamoğlu il bazında gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak bu toplantı ani gelişti" değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre İstanbul Valiliği kaynakları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kentteki ilçe sağlık müdürleriyle gerçekleştirdiği pandemi toplantısıyla ilgili olarak yöneltilen soruları yanıtladı.

Gazetecilerin "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya neden çağırılmadı?" şeklindeki soruya kaynaklar, şu yanıtı verdi:

"İmamoğlu il bazında gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak bu toplantı ani gelişti. Markar Esayan’ın cenazesinde Yerlikaya ve Koca birlikte hastaneye gidiyorlar, ardından da böyle bir toplantı gerçekleşiyor."