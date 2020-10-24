Ahmet Hakan: Koca, İmamoğlu’nu da içine alan bir yaklaşım sergileyecekmiş, geç oldu, bir daha olmasın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Nihat Hatipoğlu’ndan ne bekliyorsunuz ki?' başlığıyla yayımlanan yazısının ikinci bölümünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir eleştiri yöneltti.

Sözlerine "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın en takdir ettiğim özelliği şuydu: Akreditasyon denilen olayı yerlere çarpmıştı. Yaptığı basın toplantılarında hiçbir akreditasyon uygulamıyordu. En muhalif kanallardan en marjinal internet sitelerine kadar tüm yayın organlarının temsilcilerinin sorularına canlı yayında takır takır cevap veriyordu" diye başlayan Hakan, şöyle devam etti:

"Böyle bir Fahrettin Koca’nın...

İstanbul’da düzenlediği geniş kapsamlı salgın toplantısında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer almamasını içine sindirememesi gerekirdi.

Katılımcıları kendisi belirlemiyorsa bile...

'Durun bakalım... Nerede bu ilin belediye başkanı? İstanbul’da vaka sayısı almış yürümüş. Belediye başkanı olmadan bu mücadeleyi yapamayız. Başkan da bu toplantıya katılmalı' demeliydi.

Yine de geç değil.

Bakan Fahrettin Koca, şu saatten sonra da belediye başkanını işin içine katacak bir yaklaşım sergileyebilir.

Tam bunu yazdığım sırada bir son dakika bilgisi aldım. Bakan Koca, Başkan İmamoğlu’nu da içine alan bir yaklaşım sergileyecekmiş.

İki şey söyleyeceğim:

Bir: Geç oldu. İki: Bir daha olmasın."