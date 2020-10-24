Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. İlhan, İstanbul'daki hasta artışının nedenini anlattı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İstanbul’da şöyle düşünmek gerekiyor, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa. Burada iller arası geçiş çok fazla. Bursa’da insan oturuyor, gelip Kocaeli’nde çalışıyor. Ya da Kocaeli’nde çalışıyor, İstanbul’da ikamet ediyor. Bu geçişler ile birlikte vakaların arttığını görüyoruz” dedi.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da son dönemde yaşanan hasta artışının Ankara'da da bir süre önce yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, "İstanbul'da da aslında benzer bir süreç oldu. Fakat İstanbul bu sürecini geç yaşadı. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz hala tatil beldelerinde insanlar devam ediyordu izinlerine. Veya geçişkenlik çok fazlaydı" dedi.

İlhan şöyle devam etti:

"Yani bakıyorsunuz, Selim Paşa 'da, Silivri 'de veya Çeşme 'de, Bodrum 'da İstanbul'da yaşayan insanlar var. Bunların dönmesi ile beraber, örneğin İzmir bölgesinde hasta sayıları azaldı. Hepimizin gözlemlediği gibi Muğla bölgesinde azaldı. Bunların dönüşü ile beraber bu defa İstanbul'da bir hasta sayısında artış meydana geldi. Aynı zamanda İstanbul'da hatta şöyle düşünmek gerekiyor, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa . Burada iller arası geçiş çok fazla.

'da, 'de veya 'de, 'da İstanbul'da yaşayan insanlar var. Bunların dönmesi ile beraber, örneğin İzmir bölgesinde hasta sayıları azaldı. Hepimizin gözlemlediği gibi Muğla bölgesinde azaldı. Bunların dönüşü ile beraber bu defa İstanbul'da bir hasta sayısında artış meydana geldi. Aynı zamanda İstanbul'da hatta şöyle düşünmek gerekiyor, ve . Burada iller arası geçiş çok fazla. Bursa'da insan oturuyor, gelip Kocaeli'nde çalışıyor. Ya da Kocaeli'nde çalışıyor, İstanbul'da ikamet ediyor. Tekirdağ'a gidip geliyor. Böyle baktığımız zaman bu geçişler ile birlikte vakaların arttığını görüyoruz. Sadece İstanbul olarak değil, İstanbul ve Doğu Marmara olarak bunu tanımlamak gerekiyor."

İstanbul özelinde salgının son zamanlarda çok yayılmasının, şehirdeki sosyal yaşantının diğer illere göre çok daha fazla olması ve kapalı alanlarda toplanmaların artmasının önemli etken olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti: