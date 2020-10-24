Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. İlhan, İstanbul'daki hasta artışının nedenini anlattı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'da son dönemde yaşanan hasta artışının Ankara'da da bir süre önce yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, "İstanbul'da da aslında benzer bir süreç oldu. Fakat İstanbul bu sürecini geç yaşadı. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz hala tatil beldelerinde insanlar devam ediyordu izinlerine. Veya geçişkenlik çok fazlaydı" dedi.
İlhan şöyle devam etti:
- "Yani bakıyorsunuz, Selim Paşa'da, Silivri'de veya Çeşme'de, Bodrum'da İstanbul'da yaşayan insanlar var. Bunların dönmesi ile beraber, örneğin İzmir bölgesinde hasta sayıları azaldı. Hepimizin gözlemlediği gibi Muğla bölgesinde azaldı. Bunların dönüşü ile beraber bu defa İstanbul'da bir hasta sayısında artış meydana geldi. Aynı zamanda İstanbul'da hatta şöyle düşünmek gerekiyor, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa. Burada iller arası geçiş çok fazla.
- Bursa'da insan oturuyor, gelip Kocaeli'nde çalışıyor. Ya da Kocaeli'nde çalışıyor, İstanbul'da ikamet ediyor. Tekirdağ'a gidip geliyor. Böyle baktığımız zaman bu geçişler ile birlikte vakaların arttığını görüyoruz. Sadece İstanbul olarak değil, İstanbul ve Doğu Marmara olarak bunu tanımlamak gerekiyor."
İstanbul özelinde salgının son zamanlarda çok yayılmasının, şehirdeki sosyal yaşantının diğer illere göre çok daha fazla olması ve kapalı alanlarda toplanmaların artmasının önemli etken olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:
- "Aslında devlet pek çok önlem aldı biliyorsunuz. Kamuda esnek çalışma söz konusu oldu. Yine özel sektör için de uygulanabilecek şekilde kademeli çalışma söz konusu oldu. Özellikle İstanbul için 8 buçukta mesaiye başlayanların, 9 buçuk, 10 buçuk gibi kademelendirilmesi istendi ama çalışma hayatında buna çok uyum gösterilmediğini görüyoruz.
- Buna uyum gösterilmemesi ile beraber, insanların daha çok toplu taşıma araçlarında beraber olması, bunun üzerine kapalı ortamlarda bulunulan yerlerde havalandırılmanın yapılmaması ve yine özellikle İstanbul özelinde söylüyoruz, sosyal yaşamın Ankara ve diğer bölgelere göre çok daha fazla olması ve genelde de havalandırmanın yapılmaması şuan ki artışın nedeni gibi görünüyor. Aslında 2 bin, ya da bin 800 ya da 2 bin 200, günlük rakamlardan değil de trendden konuşmak gerekiyor. Son 1 haftaya baktığımızda, pazartesi gününden bugüne bin 800, 2 bin gibi bir artış söz konusu. Tabi önlememiz gereken en önemli konu yeni hastaların oluşmasını engellemek."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)