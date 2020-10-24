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    2 kişiyi öldüren adam hakkında yeni ifade: 'Kabaklara bakmamayı husumet nedeni saymış, 10 kişiyi ölüm listesine almış'

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    Antalya'da 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan İsmail Yılmaz, 4 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Olaydan yaralı kurtulan komşusu Tuğba Avcı, "Sanık babamı kabaklarına bakması için çağırmış. Babam da gitmeyince bunu husumet nedeni saymış. Bu şekilde köyde 10 kişiyi ölüm listesine almış" dedi.

    Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar mahallesinde, 17 Ağustos'da insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. 66 yaşındaki İsmail Yılmaz, bitişik evde yaşayan, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan yeğeni İsmail Yılmaz'ın evinin önüne gitti. Amca Yılmaz, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenine, aracına bindiği sırada av tüfeğiyle ateş etti.

    Yeğen Yılmaz aracından inip, kaçmaya çalışırken amca Yılmaz, tüfeği art arda ateşledi. İsmail Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yengesi Şerife Yılmaz ile yeğeninin eşi Zahide Yılmaz'a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz ise ellerinden vurularak, yaralandı. Tüfekle çevreye rastgele ateş eden İsmail Yılmaz, yakındaki bir serada çalışan Veli Uyan'ı da henüz bilinmeyen nedenle vurup, öldürdü. İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu.

    İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, İsmail Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı Şerife Yılmaz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, Zahide Yılmaz'ın tedavisi olay yerinde yapıldı. İsmail Yılmaz'ın rastgele çevreye açtığı ateş nedeniyle, olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Tuğba Avcı adlı genç kızın da yaralandığı ortaya çıktı. Avcı da hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, 20'den fazla boş kovan bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

    Hakkında hazırlanan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İsmail Yılmaz hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz'ın 'kasten yaralama' suçundan da cezalandırılması talep edildi.

    'Epey sıkmışım ancak kaç adetti söyleyemem'

    Cinayet sanığı İsmail Yılmaz, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yılmaz duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık İsmail Yılmaz savunmasında, maktul İsmail Yılmaz ve Veli Uyan'ı öldürüp öldürmediğini hatırlamadığını öne sürerek, "Maktul İsmail Yılmaz kardeşimin oğludur. Her iki maktulle de aramızda 10 yıldır arazi anlaşmazlığı vardı. Olay günü babamdan kalma av tüfeği elimdeydi. Maktul İsmail'e kaç kez ateş ettim hatırlamıyorum. Epey sıkmışım ancak kaç adetti söyleyemem. Ateş ettiğim nokta annesinin evinin arkası ve benim evimin önüdür. Maktul İsmail annesinden silah istedi. O anda ben de silahıma davrandım ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yaralanan Tuğba Avcı da komşumuz olur. Rastgele ateş ettiğimden yaralanmış olabilir. Kendi evime de sıktığımı söylüyorlar" dedi.

    Sanığın oğlunu suçladı

    Sanığın ağabeyi olan Ali Yılmaz beyanında, İsmail Yılmaz'ın kendileriyle 10 yıldır konuşmadığını belirterek, "Maktul İsmail benim oğlum olur. Babamdan kalma tüm arazileri sanık elimizden aldı. Biz buna karşı çaresiz kaldık. Oğlum iş yerine gideceği sırada evden çıktığında sanık önceden hazırlıklı halde beklemeye başlamış ve oğluma 3 el ateş ederek öldürmüş. Olay yerine gittiğimde sanık Veli Uyan'ı da vurmaya gitmiş. Ben oğluma otomobil almıştım. Sanığın oğlu da bu durumu kıskanmış. Bu cinayetleri oğlu A.Y.'nin yaptırdığını düşünüyorum. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

    'Sanıkla bir husumet olmamıştı'

    Veli Uyan'ın babası Mustafa Uyan ise sanıkla komşuluk dışında bir akrabalıkları olmadığını belirterek, "Oğlumu niye öldürdü bilmiyorum. Sanığın bahçesinden yer almış değilim. Daha önce de bir husumetimiz olmadı. Oğlumu öldüren sanık İsmail'den şikayetçiyim" dedi.

    'O sırada sol göğüs üstü omzumdan saçma taneleriyle yaralandım'

    Olayda tüfekten çıkan saçma taneleri ile yaralanan Tuğba Avcı, olay günü silah sesleriyle irkildiğini söyleyerek, "Sanığın yerde yatan birine tüfek doğrulttuğunu gördüm. Ben balkona çıktığımda sanık döndü, bizim eve doğru da ateş etmeye başladı. O sırada sol göğüs üstü omzumdan saçma taneleriyle yaralandım. Önce jandarmayı, sonra ambulansı aradım. İsmail Yılmaz ile komşuluk dışında akrabalık bağımız yok. Daha önce babam gibi kendisi de arazilerine kabak ekmişti. Babamı kabağa bakmak için çağırmış. Babam da gitmeyince sanık bunu husumet nedeni saymış ve köyde 10 kişi öldüreceğini listelemiş. Onların içinden birisi de babammış. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    Tuğba Avcı, İsmail Yılmaz, yeğen, amca, ölüm listesi, Ölüm, Kabak, Cinayet, Antalya
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