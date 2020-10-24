Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini söyledim, çok sayıda CHP'liden teşekkür telefonu aldım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'AK Parti olmasa barajı aşar mısınız acaba' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık görevi bırakması gerektiğini söyledim. Çok sayıda CHP’liden, ki aralarından eski ve yeni milletvekilleri de var, teşekkür telefonları aldım" diye başladı.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Haklılığım her gün biraz daha ortaya çıkıyor.

Nezaketine, insanlığına tek kelime edemem Kemal Bey’in.

Ama bu özellikler ve fazlası annemde de var.

Ama biliyorum ki, annemden CHP’ye genel başkan olmaz.

Çünkü siyasetçi değil.(Yine de Kemal Bey’den daha iyi olabilir.)

Kemal Bey de siyasetçi değil.

Bilmiyor.

Beceremiyor.

Mesela.

Azerbaycan’daki kardeşlerimiz çok önemli bir askeri harekatın içinde.

İktidar ve trolleri CHP’yi bu konuda da suçluyor ve CHP olayın ilk günü bir mensubu nedeniyle bir gafa imza atmış.

Yahu hemen bir heyet oluştur, Azerbaycan’a yolla, Azerbaycan Türklerine destek ol, Avrupa’da inandırıcılığını yitirmiş iktidar yerine sen savun Azerbaycan Türklerinin haklarını...

Ama nerede!

Sorunlu komşularımızla ilişkileri düzeltmek için adım at mesela.

Aracı ol.

İktidar kızacaktır elbet ama halk iktidarın dış politika tavrının yanlış olduğunun farkında.

Sen bu sorunları çözebileceğinin mesajını ver!

En önemli belediyenin başkanı il pandemi toplantısına çağrılmamış.

Belli ki kalkıp gitse kapıdan sokmayacaklar.

Kıyameti kopar.

Çıt yok.

Gerçekten olmuyor Kemal Bey.

OL-MU-YOR

Ana muhalefet olmayı İYİ Parti’ye kaptırdınız.

Sayısal olarak olmasa bile düşünsel olarak.

Ve siz de biliyorsunuz ki, AK Parti diye bir şey olmasa barajı aşacak oyu bile alamazsınız.

İlk genel başkan olduğunuzda katıldığınız Teke Tek’te söz vermiştiniz.

'Başarısız olunca bırakacağım' diye.

Memleketin hali ortada Kemal Bey ve siz hala umut değilsiniz.

Daha ne kadar başarısız olabilirisiniz söyleyin bana."