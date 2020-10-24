Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam'la ilgili söylemlerinden dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi. Erdoğan, "Bu Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlar ile derdi ne? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İkide bir Erdoğan'la uğraşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Aliyev kardeşimle telefonda görüştüm. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar.

- Türkiye bir yanda bölgesinde ve dünyadaki değişimin tam ortasında yer aldığı mücadeleyi sürdürüyor, bir yandan kalkınmayı sürdürüyor.

- Bölgemizdeki her krizin içinde kendimizi bulmamızın nedeni asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkma mücadelemizdir. Kimsenin toprağında gözümüz yok.

- Bu Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlar ile derdi ne? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İkide bir Erdoğan'la uğraşıyor.

- Güya özgürlüğün, laikliğin kalesi Fransa'da peygamberimizle ilgili karikatürlerin binalarda yansıtılması İslam düşmanlığıdır. Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

- (Berlin'de camiye polis baskını) Avrupa'daki bağnaz zihniyeti zaten görmüştük. Ama bu baskınlarla Avrupa faşizmi zirveye çıkmıştır. Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonu hazırlıyor. Bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecektir.