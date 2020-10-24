Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat da koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.

Akpolat, şunları kaydetti:

"Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz."

Değerli komşularım,

Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz. — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 24, 2020

​İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün virüse yakalandığını duyurmuştu.