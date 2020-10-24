CHP İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini durdurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, kentte Kovid-19 yayılımının son dönemde hızla artması ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle geçici olarak saha faaliyetlerine ara verip çalışmaları yeniden online yapma kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, ilçe başkanlıklarına gönderilen resmi yazı ile devam eden saha çalışmalarına ara verilmesi, ilçe başkanlıklarının ziyaretçilere kapalı olması ve toplantıların yeniden online olarak yapılması kararını iletti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ilçe başkanlıklarına iletilen resmi yazı şu şekilde:

"İstanbul’da Kovid-19 yayılımının son dönemde hızla artarak ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle;

a. Tedbirlere uygun olarak kısmi açık tutulan ilçe başkanlıklarımızın ziyarete tamamen kapatılması ve sadece bir nöbetçinin bulunması,

b. Danışma Kurulu, örgüt toplantısı, yönetim kurulu toplantıları ve eğitim seminerlerinin online görüşme platformları aracılığıyla gerçekleştirilmesi,

c. Partimizin sahada devam eden çalışmalarının ilan edilecek diğer bir zamana kadar askıya alınması

d. Devam eden Adım Adım İktidara çalışmamızın yüz yüze eğitim ve saha ön çalışmalarını durdurarak dördüncü kademe eğitimlerinin de online olarak sürdürülerek tüm eğitimlerin tamamlanması,

e. Parti örgütümüze ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerinin kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla hatırlatılmasının gereğini bilgilerinize rica ederim."