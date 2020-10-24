Adresi bulamadı diye dövdüğü kargo kuryesinin ölümüne neden olan kişi tutuklandı

Çekmeköy’de 19 Ekim tarihinde yaşanan olayda, bir kargo firmasında çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, Çekmeköy’e bir adrese teslimat yapmak için gitti. İbin, kargo paketinin adres kısmının eksik yazıldığını fark ederek kargo alıcısı Tayfun Ş.’yi telefonla aradı.

İbin, Tayfun Ş.’ye paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi. Fakat Tayfun Ş., kargo çalışanı İbin’in adresi bulamamasına sinirlenerek telefonda şikayette bulundu. Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracının yanına otomobil ile geldi.

Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin’e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Saldırgan Tayfun Ş. ile beraberindeki şahıslar, kanlar içinde yere yığılan ve kalkamayan İbin’in ölmek üzere olduğunu düşünerek panikledi ve bir süre başında bekledi. Şahıslar, iddiaya göre yaklaşık yarım saat boyunca yerde kanlar içinde yatan İbin’i kucaklarına alarak otomobile bindirip çevredeki bir hastaneye götürdü. Aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiren İbin, ameliyata alındıysa da sağlık durumunda iyileşme olmadı. Kargocu İbin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tayfun Ş., savcılık sorgusunun ardından, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda kız arkadaşına iki adet ayakkabı sipariş ettiğini, siparişin geciktiğini söyleyen Tayfun Ş., “Telefonla konuştuk adresin eksik olduğunu söyledi. Ben yine adresi tarif ettim bana küfürlü konuşmaya başladı. Geliyorum deyip yanına gittim. Telefonda konuştuğumuz şahıs yanıma geldi. Agresif davrandı, beni itekledi. Kimlik bilgilerimi yazarken elimi birkaç defa itekledi. Refleks olarak ben de elimle bir tane vurdum. O da geri çekilince ayağı bir yere takıldı ve düştü. Yardım etmek için kendisine yaklaştım. Kargo şoförü sara hastası olduğunu söyleyince alıp hastaneye götürdüm" dedi.