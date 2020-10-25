İmamoğlu'nun ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçları negatif çıktı

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin bir duyuru yapan Ongun, şunları yazdı:
"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Covid-19 testleri negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Covid-19 testleri negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020
Dilek İmamoğlu: Sağlık durumumuz gayet iyi
Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Dilek İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:
"Eşim ve ailemizle ilgili olarak bu süreçte bizi arayan, soran, sevgi dolu mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık durumumuz gayet iyi. Eşim Ekrem İmamoğlu'nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle."
Eşim ve ailemizle ilgili olarak bu süreçte bizi arayan, soran, sevgi dolu mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık durumumuz gayet iyi.— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) October 24, 2020
Eşim Ekrem İmamoğlu'nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle.
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