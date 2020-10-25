İmamoğlu'nun ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçları negatif çıktı

Eşim ve ailemizle ilgili olarak bu süreçte bizi arayan, soran, sevgi dolu mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık durumumuz gayet iyi.

Eşim Ekrem İmamoğlu'nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle.