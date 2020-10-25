Isparta'da bir kadın, eski eşini öldürerek cesedini tandırda yakma suçlamasıyla tutuklandı

Ramazan Yılmaz'dan (45) haber alamayan Antalya'daki oğlu, babasının yaşadığı Akkeçili köyündeki evine geldi.

Annesi Emel G'nin (40) gösterdiği yerde babasının yanmış cesediyle karşılaşan oğlu, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Yılmaz'ın boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Emel G'yi gözaltına aldı.

Oğluna önce babasının intihar ettiğini söyleyen Emel G'nin av tüfeğiyle vurduğu Yılmaz'ın cesedini tandırda yaktığı öne sürüldü.

Yılmaz'ın cesedi, adli tıp morguna götürüldü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Emel G. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Komşuları Ahmet Çelik, gazetecilere, Emel G. ile Yılmaz'ın daha önce boşandığını ve aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek, "İki oğlu, bir kızı var. Oğlunun biri askere gidecek. Büyük oğlu Antalya'da. Olay o geldikten sonra ortaya çıkmış." diye konuştu.

Zanlının jandarmadaki ifadesinde, "Eşim sarhoş olarak sabaha karşı eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Av tüfeğini bana doğrulttu, namlusundan tutarak boğuşmaya başladık. O esnada silah patladı." beyanında bulunduğu öğrenildi.