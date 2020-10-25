Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Zorunlu olmadıkça evden çıkma, hane halkı dışında kimseyi eve alma

Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da ve bir çok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur. — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) October 24, 2020

​Koronavirüsten korunmak için 6 uyarıda bulunan Özlü, şunları söyledi:

"1) Zorunlu olmadıkça evden çıkma, hane halkı dışında kimseyi eve alma. 2) Herkesle, her zaman, her koşulda mesafeni koru. 3) Sosyal alanlarda maskeni tak. 4) Elini temiz tut. 5) Kalabalıklardan ve kapalı alanlardan uzak dur. 6) Hane halkı dışındakilerle birlikte yeme, içme.

Bu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi hayatta tutar. Yasaklarla sosyal hayatı durdurmak zorunda kalmamızı engeller. Sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yükle karşılaşmasını önler. Bunlar bireysel tercih değil; “yurttaşlık görevi” dir. — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) October 24, 2020

​Özlü, "Bu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi hayatta tutar. Yasaklarla sosyal hayatı durdurmak zorunda kalmamızı engeller. Sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yükle karşılaşmasını önler. Bunlar bireysel tercih değil; 'yurttaşlık görevi'dir" dedi.