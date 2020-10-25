Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği, Antalya Elmalı Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Kızıltaç'ın koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.
Antalya Elmalı Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet KIZILTAÇ’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 25, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına
başsağlığı dileriz. #Yönetemiyorsunuz #Eksiliyoruz #Ölüyoruz pic.twitter.com/wteKAhPkNU
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Antalya Elmalı Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Kızıltaç’ı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. Yönetemiyorsunuz, eksiliyoruz, ölüyoruz" ifadesini kullandı.
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