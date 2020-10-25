Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlar için bütçe çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da kadın muhtarlar toplantısında konuştu. 'Muhtarlık evi' ve 'muhtarlara bütçe' sağlanması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Belediye başkanının bir bütçesi var, muhtarların da bütçesi olmalı. Kaynak var, o zaman adil paylaşılmalı. Bütüncül bir muhtarlık bütçesi oluşturulmalı. Ancak yasalara uygun olup olmadığı da denetlenecek. Her evin derdini en iyi muhtar bilir. Niye muhtarlık evi yok? Resmi bir daireden söz ediyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, buranın bu muhtarın olabileceği bir muhtarlık evinden bahsediyorum. Öyle saray falan değil. Mütevazi, tek katlı, bir de yardımcı personelin olduğu bir yerden bahsediyorum. Tabelasının, telefonunun olması lazım. Adresinin bilinmesi lazım."

Kılıçdaroğlu, "Bir mahallede yoksulluk var mı engelli var mı en iyi muhtarlar bilir. Bir uluslararası kuruluş, ODTÜ’den yoksulluk araştırması yapmasını ister. Hocaların tamamı ODTÜ’nün lojmanlarında oturuyor. Sorular belli ama yoksullara nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Biri diyor ki siz yoksullara ulaşmak istiyorsanız iki yere gideceksiniz. Mahalle bakkalına ya da muhtara. Genellikle yoksul ailelere yardımlar siyasi ellerle yapılıyor. Ama yardımı götürecek kişinin bir siyasi propaganda malzemesi yapmadan yardım yapması lazım. Bunu da en iyi muhtarlar yapar" diye konuştu.