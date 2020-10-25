Ankara Büyükşehir Belediyesi: Ankarakart'a zam kararına onay vermiyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, Ankarakart satış bedelinin arttırılmasına ilişkin duyuru yaptı.

Toplu taşıma araçlarının elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firmasının, EGO Genel Müdürlüğü’nün onayını almadan Ankarakart satış bedelini 7 TL’den 8 lira 50 kuruşa yükseltildiği belirtilen açıklamada, "Firma, EGO Genel Müdürlüğü ile Mart 2013 yılında yaptığı Elektronik Ücret Toplama sözleşmesine istinaden, izin almadan tek taraflı olarak bu artışı gerçekleştirmiştir” denildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, firmanın sözleşme uyarınca satış bedelinin arttırılmasını talep ettiğini fakat buna onay verilmediğini belirten EGO Genel Müdürlüğü açıklamasında şunları kaydetti:

"E-Kent Firması bu yıl içerisinde, sözleşmenin ilgili maddesini ve yıllık ÜFE artış oranını gerekçe göstererek ANKARAKART satış bedelinin artırılmasını EGO Genel Müdürlüğü’nden talep etmiştir. Yapılan değerlendirmede, hem geride kalan yedi yıllık süreçte yapılan zam oranları (2014 yılında ANKARAKART satış bedeli 5 TL iken daha sonraki yıllarda önce 5 lira 50 kuruşa sonra 6 TL’ye ve 2019 yılında ise 7 TL’ye çıkartılmıştır) hem de talep edilen zam oranının dengesizliği ayrıca pandemi süreci nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak artış talepleri kabul edilmemiştir. EGO Genel Müdürlüğü olarak E-Kent firmasınca Ankarakart satış bedeline yapılan zam kararına onay vermediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruyoruz.”