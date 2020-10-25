Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl şehir merkezinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Valiliği, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl şehir merkezinde saat 12.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#DEPREM: Bingöl'de saat 12.37'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) October 25, 2020

​Depremin ardından Bingöl Valiliği koordinesinde çalışma başlatılırken, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde saat 12.37’de meydana gelen ve merkez üssü Sancaklı köyü olan 4.0 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi.