İletişim Başkanı Altun: Avrupa, Müslümanlar için gittikçe tehlikeli olan bir yer

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa'ya tepki içeren bir açıklama yayımladı. "Avrupa, Müslümanlar için gittikçe tehlikeli olan bir yer" diyen Altun, "Müslümanlar siz bizi istemediğiniz için gitmeyecek. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı çevirmeyeceğiz. Kendimiz her bedelde savunacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İngilizce yazdığı Tweet'lerde Avrupa'ya seslendi. Altun, "Avrupalıların anlaması gereken şey şu" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Müslümanlar siz bizi istemediğiniz için gitmeyecek. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı çevirmeyeceğiz. Kendimiz her bedelde savunacağız."

Europe is an increasingly dangerous place for Muslims.



The dog whistle politics of offensive caricatures, accusations of separatism against Muslims, and mosque raids isn’t about freedom of expression. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2020

​Altun'un açıklamalarının tamamı şöyle:

"Avrupa, Müslümanlar için gittikçe tehlikeli olan bir yer. Saldırgan karikatürlerle ‘köpek ıslığı siyaseti’, Müslümanlara yönelik ayrımcılık suçlamaları ve cami baskınları ifade özgürlüğüyle ilgili değildir. Bu, korkutmak ve Müslümanlara, Avrupa ekonomisinin ilerlemesi için hoş karşılandıkları ancak asla ait olmayacaklarını, hatırlatmaktır.

Bugün Avrupa toplum kültüründe Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920’lerde Avrupalı Yahudilerin şeytanlaştırılmasına benziyor. Bazı Avrupalı liderler bugün yalnızca Müslümanları orta yerinden hedef almıyor. Bizim kutsal değerlerimize, peygamberimize ve siyasi liderlerimize, yaşam biçimimize saldırıyorlar.

Some European leaders today do not just target Muslims in their midst. They attack our sacred values, our scripture, our prophet and our political leaders — our way of life. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2020

​Avrupa’nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları ‘disipline etme’ çabaları, İslam’a, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaygın düşmanlıktan ayrılamaz. Avrupalıların anlaması gereken şey şu: Müslümanlar siz bizi istemediğiniz için gitmeyecek. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı çevirmeyeceğiz. Kendimiz her bedelde savunacağız."

Here’s what those Europeans need to understand: Muslims won’t go away because you don’t want us. We won’t turn the other cheek when you insult us. We will defend ourselves and our own at all costs. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2020

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