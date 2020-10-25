Sosyal medya devleri için son 1 hafta

Kamuoyunda ‘Sosyal Medya Yasası’ olarak bilinen düzenleme uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için 2 Kasım’a kadar süre tanımıştı. Bu sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ilk etapta 10 milyon lira para cezası uygulanacak. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda bu kez 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da BTK Başkanı tarafından Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Cezaların yüzde 75'i affedilecek

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75’i affedilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, düzenlemeyle getirilen yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında BTK’de video konferans yöntemiyle yapılan bilgilendirme toplantısına Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope ve VK temsilcileri katılmıştı. Kulislerde ise bu konuda henüz bir adım atmayan sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilcilik açmak için 3 Kasım’da yapılacak ABD seçimlerinin ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan yasaya ilişkin itiraz başvurusu sonucunu beklemek istedikleri konuşuluyor.