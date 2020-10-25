Oyuncu Recep Terzi: Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme, ölsün

Oyuncu Recep Terzi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalanması üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
sosyal medyada paylaşımlarının tepki görmesinin ardından açıklama yaparak, "Ekrem İmamoğlu bana adam gibi mi davrandı ki ben ona sağlık sıhhat isteyeyim, adam olaydı da hastalığında sıhhat selametini isteseydim" dedi.
Ekrem İmamoğlu bana adam gibi mi davrandı ki ben ona sağlık sıhhat istiyeyim!— Recep Terzi (@recebterzi) October 25, 2020
Adam olaydı da hastalığında sıhhat selametini isteyeydim!
Şahıs kendisini eleştirdim diye beni 50,000₺ alırım, biad ettiğini içeren video çek at bana dedi!
Kim lan o bana bu teklifi yapabiliyor..
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip Koronavirüs'e yakalanmasının ardından AKP'ye yakınlığı ile bilinen oyuncu Recep Terzi'nin paylaşımları büyük tepki çekti.
"Ay nasıl ferahladım" repliğinin geçtiği bir video paylaşan Terzi, "Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme ölsün" dedi.
Ekrem imamoğlu korona olmuş pic.twitter.com/SYNMSGqFvG— Recep Terzi (@recebterzi) October 24, 2020
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