Oyuncu Recep Terzi: Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme, ölsün

Ekrem İmamoğlu bana adam gibi mi davrandı ki ben ona sağlık sıhhat istiyeyim!

Adam olaydı da hastalığında sıhhat selametini isteyeydim!

Şahıs kendisini eleştirdim diye beni 50,000₺ alırım, biad ettiğini içeren video çek at bana dedi!

Kim lan o bana bu teklifi yapabiliyor..