Türk Dışişleri: Yunan Dışişleri'nin sismik araştırmaları yasadışı ilan eden açıklaması mesnetsizdir

Dışişleri Bakanlığı, "Oruç Reis'in araştırmaları hukuk temelinde ve kıta sahanlığı dahilindedir. Yunan Dışişleri'nin sismik araştırmaları yasadışı ilan eden açıklamaları mesnetsizdir" açıklamasını yaptı.