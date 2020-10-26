İstanbul'da Suriyeli bir grup, Fransa karşıtı eylem düzenledi: Otellerdeki Fransız bayraklarını indirdiler

İstanbul'daki Suriyeliler'den oluşan kalabalık bir grup, Fatih İskenderpaşa Mahallesi, Ahmediye Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanarak bir süre Fransa aleyhine slogan attı.
OdaTV'nin haberine göre gruptan bazı kişiler ardından buradaki otel ve restoranların girişinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi.
Grubu kontrol altına almak ve dağıtmak için polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek kalabalığı dağıttı.
İstanbul'da Suriyeli bir grup, Fransa karşıtı eylem düzenledi: Otellerdeki Fransız bayraklarını indirdilerhttps://t.co/C5Zw0KtctM pic.twitter.com/LR9hFtJsoV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 25, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)