Kayıt
09:10 26 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Koronavirüse karşı bu hafta yeni kararlar bekleniyor: Salgının artış hızına göre 'Aç-kapa' taktiği uygulanabilir

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104217/35/1042173552_0:180:1601:1080_1200x675_80_0_0_34618d8a5f5d4d09e2509a3611d74595.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010261043089264-koronaviruse-karsi-bu-hafta-yeni-kararlar-bekleniyor/

    Koronavirüsle mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Türkiye’nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna ‘aç-kapa’ taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak.

    Koronavirüs vakalarının tüm Türkiye’de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.

    Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.

    Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan toplantılarda, İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı.

    Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle, kapalı mekanlarda 'toplu buluşmadan' kaynaklandığı ifade ediliyor.

    İllerde, apartmanlar ve sitelerin bahçelerindeki toplanma alanlarına yasak getirilmesi, bunun denetiminin apartman ve site yönetimlerine verilmesi planlanıyor.

    Köy konakları da bu çerçevede değerlendirilecek ve muhtarın sorumluluğunda toplanılması yasaklanacak.

    'Kesmelere' başvurulabilir

    Büyükşehirlerdeki vaka sayısındaki ciddi artış nedeniyle, gerekli olması durumunda haftasonu sokağa çıkma yasağı da dahil 'kesmelere' başvurulabileceği, ancak bunun daha sonraki aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.

    Şehirlerarası seyahat yasağı da son aşamada başvurulacak önlemler arasında sıralanıyor. Uzmanlar “Salgınla mücadele dinamik bir süreç, gelişmelere bakarak yeni kararlar alınabilir. Buna aç-kapa taktiği diyoruz” dediler.

    İlk dalgadan daha kolay bulaşıyor

    Toplantılara katılan uzmanlara göre koronavirüs, tüm dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık gösteriyor. Ölüm oranları ilk dönemki kadar yüksek değil ama, bulaşma çok fazla. Avrupa ülkelerindeki yayılım hızı, aynı bantta olan Türkiye’yi de etkileyecek.

    En büyük vaka sayıları yeni çıkıyor

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Kötüyü geride bırakmış değiliz, daha kötü günlere gidebiliriz. Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok, yani baştan beri giderek artıyor. Salgın devam ediyor, hem bulaşıyor hem hastalandırıyor hem öldürüyor” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özlü, vakaların sadece İstanbul ve Türkiye’de artmadığını, dünya genelinde de bir artışın söz konusu olduğunu belirterek son tabloyu şöyle aktardı:

    “Dünyada son zamanlarda, salgının başladığından bu yana en büyük vaka sayıları yeni görülmeye başlandı. Günlük vaka sayılarını 200-300'e düşüren Avrupa ülkelerinde bile 25-30 bin vaka var. Çünkü bu virüs açık havada daha az bulaşıyor. Şimdi tatil dönüşü insanlar kapalı yerlerde vakit geçirmeye başladılar. Virüs kapalı ortamlarda, iyi havalandırılmayan ortamlarda ve kalabalıklarda daha çok bulaşıyor. Havalar soğudukça bulaşma riski artacak. Özellikle yeme-içme alanlarında, restoran ve kafelerde insanlar maskelerini de çıkardıkları için oralarda mesafeye de dikkat edilmiyor ve kalabalıklaşma oluyor ve bulaşma çok kolay oluyor."

    Etiketler:
    Önlem, ikinci dalga, vaka sayısı, vaka, Kovid-19, Tevfik Özlü, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oyuncu Yana Koşkina
    MAXIM dergisine göre Rusya'nın en seksi kadınları
    Karikatür
    'ABD seçimlerinden önce buzdolabı büyüklüğündeki bir asteroit Dünya'ya çarpabilir'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet