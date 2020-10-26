Özdağ: FETÖ’cü hesaplar beni hedef alıyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bazı mesajlarda 'ETÖ'cü (Ergenekon Terör Örgütü) olmakla' suçlandığını açıkladı.

Özdağ, “FETÖ hesaplarının yaptığım açıklama sonrası organize şekilde sosyal medyadan beni hedef göstermesi dikkat çekici. Doğru yolda olduğumuzu kanıtlar nitelikte” dedi.

FETÖ hesaplarının yaptığım açıklama sonrasında organize bir şekilde sosyal medya üzerinden beni hedef göstermesi ve tepki vermesi dikkat çekici.

Saldırıların beni hedef alması, doğru yolda olduğumuzu kanıtlar nitelikte... https://t.co/QjqacUtNRa — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 25, 2020

​Özdağ, Kavuncu ile ilgili olarak "Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım" açıklamasında bulunmuştu:

"Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim."