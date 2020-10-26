Filyasyon ekibi kılığında hırsızlık: 500 bin lira değerinde eşya çaldılar

İstanbul'da pandemiyi fırsat bilerek filyasyon ekibi kılığında evleri dolaşan iki hırsız, kimsenin bulunmadığı evlere girerek 500 bin lira değerinde eşya çaldı. Bu yöntemle çok sayıda eve giren iki hırsızdan biri yakalandı.

Beşiktaş'ta iki kişi, Koronavirüs zincirini oluşturan kişileri bulmak için görev yapan filyasyon ekibi gibi giyindi. Bu yöntemle çok sayıda daireye giren hırsızların yaklaşık 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı belirtildi.

CNNTürk'ün haberine göre; gelen ihbarlar üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Emniyet Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlardan birinin kimliğini belirledi. Polisin takibiyle o kişi yakalandı.

Yapılan kimlik taramasında daha önce hırsızlıktan 32 kez kaydı olduğu belirlendi. Diğer hırsızın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.