Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da bu sabah saatlerinde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operayonda 18 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı" denildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 18 şüphelinin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgularına başlandığı, firari 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.