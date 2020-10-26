Soylu: Haziran 2021'de tüm acil numaralar 112'de birleştirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Haziran'ın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. Böyle 155, 156, 157, itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak.

Bakan Soylu, Ankara'da Mülkiye Teftiş Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haziran ayının sonunda Türkiye'nin her yerinden 112'nin aranacağını söyleyen Soylu, "Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: