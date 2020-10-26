CHP'li Tanrıkulu'ndan Soylu'ya: Cihatçıların Aksaray’da eylem yaptığı doğru mu?

İstanbul Aksaray’da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı acıkarak eylem yapıldığına ilişkin ortaya çıkan görüntüler Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aksaray Meydanı’nda çekilen görüntülerde yüzlerce kişinin tekbirler eşliğinde Arapça yazılı bezler ve ÖSO bayrakları açtığı iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Soru önergesinde “Eylemcilerin ÖSO bayrağı açtığı ve Covid-19 önlemlerini de hiçe saydığı yine basına yansıyan haberler arasındadır” diyen Tanrıkulu, Soylu’ya şu soruları yöneltti: