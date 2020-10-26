AK Partili Çalık’tan İYİ Partili Türkkan’a tepki: LTE’nin ne anlama geldiğini öğrensin

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde yaptığı, "Malatya'da 2002'de internet kullanıcısı yok seviyesindeyken, bugün 653 bin hızlı internet abonesi bulunuyor" sözlerini anlamadan çarpıtarak sosyal medyada algı oluşturmaya çalışmasına tepki gösterdi.

'Malatya'da 653 bin geniş bant internet abonesi vardır'

Sabah'tan Tahir Özçelik'in haberine göre Çalık, "Genişbant internet sabit ve mobil olarak belirli bir hızın üstü olarak kabul edilir. Bu bağlamda Malatya'da yaklaşık 100 bin sabit, 553 bin de mobil genişbant internet abonesi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın o sözlerini anlamadan sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunup çarpıtarak yalan ve yanlış algı oluşturanlar önce kullandıkları mobil telefonların üst kısmında yer alan geniş bant ve hızlı internet anlamına gelen LTE'yi bilmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Tabii ki mümkün...



Genişbant internet ,

sabit ve mobil olarak belirli bir hızın üstü olarak kabul edilir.



Bu bağlamda ;#Malatya’da yaklaşık

100bin sabit 553bin de mobil genişbant internet abonesi bulunmaktadır.



Bilginize @LutfuTurkkan https://t.co/B4KZokPfjn — Öznur Çalık 🇹🇷🐞 (@oznurcalik) October 25, 2020​

'Türkiye'de mobil geniş bant abone sayısı 62 milyon 852 bin 365'

Çalık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'na göre, bu yılın mart ayı sonu itibariyle Türkiye'de 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısının 62 milyon 852 bin 365, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısının da 39 milyon 171 bin 789 olduğunu kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan twitter hesabından, "2019 yılı verilerine göre Malatya'nın nüfusu 800.165, 2020 yılında 653 bin hızlı internet abonesi mümkün olabilir mi?" paylaşımda bulunmuştu.

2019 yılı verilerine göre Malatya’nın nüfusu 800.165



2020 yılında 653 bin hızlı internet abonesi mümkün olabilir mi? — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) October 25, 2020

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