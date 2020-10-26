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    Mısır Başkonsolosluğu hakkında suçlama

    İstanbul Mısır Başkonsolosluğu hakkında suçlama: Görevliler alıkoydu, pasaportu gasp edildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010261043092402--istanbul-misir-baskonsoloslugu-hakkinda-suclama-gorevliler-alikoydu-pasaportu-gasp-edildi/

    Türkiye'de bulunan Mısırlıların, rutin resmi işlemler için Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiklerinde hukuksuz muamelelerle karşılaştıkları öne sürüldü.

    Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre, Mısır vatandaşı Amr Alaa Albib Hamed Farag, 28 Eylül'de vekaletname çıkarmak için gittiği konsolosluk binası içinde, tutulmaya çalışıldığını ve pasaportunun gasp edildiği belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

    Farag, 28 Eylül'de vekaletname çıkarmak için gittiği konsolosluk binası içinde zorla tutulmaya çalışıldığını ve pasaportunun gasp edildiğini söyledi. Konsolosluktaki üst düzey bir görevli ile kendisini tutan iki görevliden şikayetçi olan Farag, şikayetinden vazgeçmesi ve konsoloslukta yaşananlar hakkında konuşmaması için tehdit edildiğini de öne sürdü. Annesi ve halen Mısır'da hapiste olan kardeşi ile tehdit edildiğini söyleyen Farag, can güvenliğini tehdit eden mesajlar almaya devam ettiğini dile getirdi.

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını anımsatan Farag'ın iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Suç duyurusu dilekçesinde, Farag'ı alıkoyan konsolosluk görevlilerinin "hürriyeti tahdit", "tehdit" ve "gasp" suçlarından yargılanmaları talep edildi. Farag, avukatı ile birlikte İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması da yaptı.

    'Toplam 8 ay ailesi dahil hiç kimsenin haberi olmadan zorla kaybettirilmiştir'

    Avukatı Gülden Sönmez, Farag'ın Temmuz 2019'dan beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

    "Mısır'da üniversitede petrol mühendisliği okumaktayken, Mısır'da her görüşten vatansever gençler gibi o da askeri darbeye karşı demokratik seçimlerin ve adaletli demokratik bir düzenin yürümesini istemiş ve bu sebeple askeri darbe karşıtlığı sebebiyle okuldan atılmıştır. İlki 2014 yılında başlamak üzere toplam 8 ay ailesi dahil hiç kimsenin haberi olmadan zorla kaybettirilmiştir. Bu sürelerde polis ve istihbarat merkezlerinde tutularak çok ağır işkenceler görmüştür. Çırılçıplak soyma, askıda asma, elektrik verme, aç bırakma, dayak, küfür her türlü işkenceye maruz kalmıştır. 

    Sivil olduğu halde askeri mahkemede yargılanmış, uydurulmuş delilsiz ispatsız bir şekilde, sadece işkence altındaki itiraftarla sözde yargılanıp suçsuz yere toplam 5 yıl hapis yatmıştır. Hapishanenin korkunç koşullarında sağlığı zaten kötüyken, bir de babasının vefat haberini alınca kısmi felç geçirmiştir. Duruşmalara tekerlekli sandalyede getirilmiştir. Yıllarca hapis yattıktan sonra hakkındaki son suçlamadan beraat kararı açıklanıp serbest bırakılınca yurtdışına çıkmıştır."

    'Pasaportu bahçe duvarından fırlatmışlar'

    Avukatı Sönmez tarafından yapılan basın açıklamasında Farag'ın Mısır Başkonsolosluğunda yaşadığı olay ise şöyle anlatıldı:

    "Amr Alaa Albib Hamed Farag vekaletname çıkarmak üzere 25 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Beşiktaş ilçesinde Bebek'te bulunan Mısır İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiştir. Vekaletname almak üzere başvurusunu yapmış ve 28 Eylül'de tekrar gelmesi için saatli randevu verilmiştir. Bu tarihte öğlen randevu saatinde Konsolosluğa gittiğinde uzun süre bekletilmiş ve kendisine şüpheli davranışlar sergilenmiştir."

    Görevlilerce Konsoloslukta bizzat görüşmek için pasaportunu da alarak gelmesi halinde imza verileceği söylenerek içeri çağrılmıştır. Durumdan şüphelenen Amr Alaa, içeri girerken pasaport ile girişin tespiti olarak arkadaşı tarafından videoya çekilmiştir. İki görevli tarafından binaya alınmış, yukarı çıkması istenmiş ama kendisi direnmiş, çıkmayacağını söylemiş ve dahili hat görüşmesi yaptırılmıştır. Bu görüşmeden başına çok daha korkunç bir şeyler getirileceği şüphesi ve korkusu daha da artmış, kendisini hızlıca dışarı atmıştır. Dışarda sakinleştikten sonra pasaportunu istemiş ama görevliler vermeyeceklerini söylemişlerdir. Videoya çekildiğini ve polise gideceğini belirttiğinde demir parmaklıklı kapı aralığından telefonunu zorla almaya kalkmışlar ve 15 dakika sonra pasaportu bahçe duvarından fırlatmışlardır."

    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı, Gasp, Konsolosluk, Mısır
    Topluluk kurallarıTartışma
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