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    İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı

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    İçişleri Bakanlığı, 19-25 Ekim tarihlerinde 184 bin 267 personelin katılımıyla ülke genelinde yapılan Kovid-19 tedbirleri denetimlerinde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiğini bildirdi.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla 7 gün 7 farklı konuda genel denetim gerçekleştirilmesi için valiliklere genelge gönderildiği belirtildi.

    Genelge kapsamında ülke genelinde 19-25 Ekim'de sayıları 5 bin 350 ile 17 bin 333 arasında değişen ekipler aracılığıyla denetimler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 184 bin 267 personelin görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    • "Denetim ekipleri ve denetim personeli tarafından 66 bin 359 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 37 bin 727 şehir içi toplu ulaşım aracı, 14 bin 985 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 12 bin 337 okul servisi, 17 bin 713 ticari taksi, 17 bin 691 personel servisi, 27 bin 297 fabrika/işletme, 431 AVM, 32 bin 656 cami/mescit, 5 bin 810 halı saha/spor tesisi, 14 bin 544 park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri ve sahil bandı, 28 bin 296 işyeri, 38 bin 209 berber/kuaför/güzellik merkezi, 7 bin 169 internet kafe/salon ve elektronik oyun yeri, 3 bin 974 düğün/nikah salonu ve 431 lunapark/tematik park kontrol edildi. İzolasyona tabi kişilerin izolasyon koşullarına riayet edip etmediğini tespit etmek amacıyla yapılan denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi."

    39 bin 987 uyarı cezası

    Denetimlerde tedbirlere uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere toplam 39 bin 987 uyarı cezası verildiği belirtilen açıklamada, tedbirlere aykırı davrananlara idari para cezası kesildiği, 103 işletme veya iş yeri ile 125 aracın faaliyetten men edildiği bildirildi.

    Açıklamada, denetimler sonucunda Türkiye genelinde alınan tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi verildi. 

    Etiketler:
    Ceza, Denetim, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs testi, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, İçişleri Bakanlığı
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