CHP'li Emir: Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firma Fransız

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına tepki gösterdi. Emir, "Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" dedi.