CHP'li Emir: Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firma Fransız

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına tepki gösterdi.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emir, "Cumhurbaşkanı 'Fransız mallarını asla satın almayın' demiş. Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı "Fransız mallarını asla satın almayın" demiş.— Murat Emir (@muratemirchp) October 26, 2020
Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat. #FranceBoycott
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