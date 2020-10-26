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    Erdoğan, Tatar'la basın toplantısı düzenledi: 'Kıbrıs'ta görüşmeleri federasyon temelinde başlatmak zaman kaybı'

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Gelinen noktada müzakereleri münhasıran federasyon temelinde başlatmanın zaman kaybı olacağını düşünüyoruz" derken Tatar, "5'li konferans önerisi son şanstır" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, "Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızdaki haklarımızı koruduğumuz gibi adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini de sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003 yılından bu yana uyarılarımızı dinlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu oyun artık bozulmuştur" dedi.

    Erdoğan ve Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Erdoğan: "Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır. Bu yolda üzerine düşen iyi niyetli bir yaklaşımla hep adımlarını atmıştır. Ancak sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kâfi değildir. Elli yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin her seferinde başarısız olmasının yegane nedeni Rum tarafının uzlaşmaz zihniyetidir. Rumlar gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar. Rum tarafı kendi yönetimleri altında adeta bir azınlık olarak görmek istedikleri Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi sürdürüyor. 

    Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve onların kurduğu iki ayrı devlet şu anda zaten vardır. Gelinen noktada müzakereleri münhasıran federasyon temelinde başlatmanın zaman kaybı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına yönelik isteği bakidir. Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızdaki haklarımızı koruduğumuz gibi adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini de sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003 yılından bu yana uyarılarımızı dinlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu oyun artık bozulmuştur. Bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini hesaba katmayan hiçbir girişim başarılı olmayacaktır.

    İş birliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımları konuştuk. Amacımız Kıbrıs Türk halkının hayat standardını yükseltmek ve geleceğe daha iyi bakmasını sağlamaktır. Kıbrıs Türkü, Türkiye'yi her daim yanında bulacaktır. İnşallah tüm güçleri bugüne kadar olduğu gibi el birliğiyle aşacak, daha da güzel günlere birlikte ilerleyeceğiz."

    Tatar: Türkiye'nin ortaya koyduğu 5'li konferans önerisi bize göre bir son şanstır

    Tatar: "Cumhurbaşkanı seçildikten sonra davetiniz üzere Ankara'da bulunmaktan, iki kardeş devletin ortak konularını ele almaktan son derece memnunum. Türkiye bizim kardeş vatanımız olmanın yanı sıra ana vatanımızdır. Türkiye 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin ardından garantörlük hakkını kullanarak harekete geçseydi ne olurdu, düşünülmelidir. 

    Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye ve KKTC, Kıbrıs konusunun adil ve kalıcı bir anlaşma sağlanması için pek çok kez üzerine düşeni yapmaya çalışmıştır. Rum tarafı hala 1974 öncesine geri dönmenin hayali içerisindedir. Türkiye'nin ortaya koyduğu 5'li konferans önerisi bize göre bir son şanstır. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de bir konferans toplaması önerisi bize göre son derece gerçekçi ve yapıcıdır. Hidrokarbonlar konusu Kıbrıs Rum tarafı için bir samimiyet testidir.

    Kapalı Maraş için hükümetimizin yol haritasına uygun olarak Maraş ilk adım olarak açılmıştır. Sizlerin de desteğiyle sağlık altyapımıza büyük katkı sağlayacak hastaneyi inşallah yakın zamanda açmış olacağız."

    'Ekranlardan izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz'

    Erdoğan, Tatar'ın ardından bir kez daha söz alarak 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu. "Bu ziyaretle beraber hem o gün o törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Bu vesiyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Diyorum ki, Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı Sayın Cumhurbaşkanım?"

    Tatar'ın da buna yanıtı "İnşallah" oldu. Erdoğan da bunun üzerine "O gün orada herhalde şöyle birlikte piknik yapmakta fayda var. Ekranlardan izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Kapalı Maraş, Türkiye, Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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