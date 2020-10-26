Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına Şentop'tan destek

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu söyledi.