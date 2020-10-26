Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına Şentop'tan destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekledi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir" ifadesini kullandı.
İslam düşmanlığında ve Sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 26, 2020
Erdoğan, "Nasıl Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın" ifadelerini kullanmıştı.
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